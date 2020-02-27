+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 0 °С
USD 378.36 EUR 411.92
RUB 5.76 CNY 53.92
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Рост пенсионных накоплений в ЕНПФ за январь 2020 года составил 97 миллиардов тенге

27 Февраля 2020 11:00
Поделиться:
Рост пенсионных накоплений в ЕНПФ за январь 2020 года составил 97 миллиардов тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным ЕНПФ на первое февраля 2020 года по всем основным показателям наблюдается положительная динамика роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

Новости по теме
Четыре года незаконно получал пенсию житель СКО
Более 200 млрд тенге получили казахстанские пенсионеры в январе Свыше 174 тысяч вкладчиков ЕНПФ не обратились за пенсионными выплатами ЕНПФ сократил штат на 25%  за три года

Так сумма пенсионных накоплений выросла за последние 12 месяцев на 16% и составила 10,9 триллионов тенге. Основная сумма сформировалась по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) и составила 10,6 трлн тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%.

Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 251,2 млрд тенге (рост в сравнении с показателем 2019 года - 25%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила 1,9 млрд тенге (рост 4%).

За январь 2020 года пенсионные накопления выросли на 97 млрд тенге. Эта цифра сложилась из следующих входящих и исходящих потоков:

- 86,7 млрд тенге поступили в виде взносов, данный показатель выше аналогичного за 2019 год на 22%. Из этой суммы 94% основные пополнения были за счёт ОПВ – это 81,6 млрд тенге, далее идут ОППВ – 4,9 млрд тенге, ДПВ – 16 млн тенге.

- 28,2 млрд тенге составил чистый инвестиционный доход, зачисленный на ИПС вкладчиков ЕНПФ с начала года, что почти в два раза выше аналогичного показателя за январь прошлого года (когда чистый инвестиционный доход составлял 15,4 млрд тенге). Доходность за последние 12 месяцев составила 6,68% при инфляции 5,6%. Таким образом реальная доходность пенсионных активов является положительной.

- 17,9 млрд тенге составили выплаты и переводы в страховые организации более чем 146 тысячам получателей.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: ЕНПФ, Общество,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив