Рост объема продаж доллара в обменных пунктах прокомментировал экономист

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Основываясь на статистических данных Национального банка РК, в августе наблюдалось резкое увеличение нетто-продаж (продажи за вычетом покупок) долларов США обменными пунктами в Казахстане. За месяц рост составил 80,6 % - до 311,7 млн долларов с июльских 172,6 млн долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Текущие абсолютные уровни розничного нетто-спроса на доллары США в Казахстане (по состоянию на август) отражают по большей части возвращение интереса у казахстанцев к покупке американской валюты в обменных пунктах. Напомню, что в текущем году на фоне ситуации в Украине розничный спрос на доллар США резко упал из-за переукрепления рубля к доллару США, а вслед и тенге. Однако, вместе с отвязкой тенге от рубля вернулся и спрос на инвалюту со стороны населения», - прокомментировал казахстанский экономист Галымжан Айтказин.

Он отметил, что существенный всплеск нетто-спроса на американскую валюту за месяц зафиксирован сразу в 15 регионах, и только в двух регионах (Астана и Восточно-Казахстанская область) спрос значительно упал. Следует отметить, что на столицу и города республиканского значения (Алматы и Шымкент) в августе пришлось 63,1 % всего розничных продаж долларов США в Казахстане, при этом доля столицы в данном показателе составила всего 1,9 %. Всего же с начала года нетто-продажи доллара США обменными пунктами составили 2,5 млрд долларов, что на 7,9 % больше, чем годом ранее (2,3 млрд долларов). В среднем же месячный объем розничного нетто-спроса на доллары США с января 2019 года по август 2022 года составил 378 млн долларов.