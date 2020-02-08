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Рост мошенничества беспокоит полицейских СКО

8 Февраля 2020 18:00
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Рост мошенничества беспокоит полицейских СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев отчитался о проделанной работе перед населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, отчет транслировался в онлайн-режиме в социальных сетях. Задать вопрос главному полицейскому области могли жители отдаленных районов.

«В прошлом году зарегистрировано 6382 преступления. Уровень преступности снизился на 7,4%. Сократилось количество убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений и вымогательств, краж и грабежей. Почти на 28% сократилась подростковая преступность», – рассказал М. Тулебаев.

В то же время полицейских беспокоит рост мошенничеств, большая часть из которых совершается через интернет. Чаще всего жертвами становятся активные пользователи сети в возрасте от 18 до 35 лет, которые оформляют онлайн-кредиты либо совершают покупки.

Горожане задавали волнующие их вопросы, в том числе об ответственности за незаконную парковку, курение в подъездах. Председателя общественного совета города Бахытжан Самиеву беспокоят сдаваемые посуточно квартиры. Таких в Петропавловске 1,5 тысячи.

М. Тулебаев рассказал на встрече о новшествах, которые коснулись миграционного законодательства, уголовного кодекса, административной практики.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Олеся Жуковень

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