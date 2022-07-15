15 Июля 2022 15:13

Рост младенческой смертности связан с состоянием здоровья матерей - глава Минздрава РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният ответила на критику Президента о росте в стране материнской и младенческой смертности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По младенческой смертности, если посмотреть с 2014 года, то последние 10 лет показатель младенческой смертности был нестабильный. И резкий рост идет в 2014, 2015 годах, некоторое снижение в последующие годы и рост в 2019 году. Рост связан с состоянием здоровья матерей, так как младенческая смертность – это смертность до года. В основном младенцы погибают от перинатальных причин. Это значит, что дети рождаются с определенными болезнями», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Министр добавила, что многие родильные дома, перинатальные центры построены в прошлом веке и их материально-техническая база давно устарела.

«При поддержке Президента, по его поручению теперь будет Правительством запланировано строительство новых перинатальных центров и проведение капитальных ремонтов во всех роддомах», - подчеркнула Ажар Гиният.