Рост месячной инфляции замедлился в 13 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инфляция за август 2021 года в Казахстане составила 0,5% (в июле – 0,7%). Такие данные публикует Национальный банк Казахстана в очередном обзоре инфляционных тенденций в регионах, передает МИА «Казинформ».

Цены на продовольственные товары за месяц выросли на 0,1% (в июле – 0,7%), на непродовольственные – на 0,6% (в июле - на 0,5%), на платные услуги – на 0,8% (в июле - 0,8%).

В годовом выражении инфляция составила 8,7% (в июле – 8,4%). В разрезе регионов рост месячной инфляции замедлился в 13 регионах, в двух регионах ускорился, в двух регионах темпы роста цен остались без изменений. Ускорение инфляции отмечено в Туркестанской области и в Алматы, где рост цен за месяц составил 1,0% и 0,8%, соответственно. В Мангистауской и Атырауской областях темпы роста цен остались без изменений (0,6% и 0,5%, соответственно). Наибольшее замедление зафиксировано в Карагандинской области с 1,1% в июле до 0,2% в августе.

Годовая инфляция оказалась выше общереспубликанского уровня в шести регионах, среди которых наибольшее значение зафиксировано в Мангистауской и Туркестанской областях (9,7% и 9,5%, соответственно).

Наибольший вклад в годовой рост цен продолжают вносить Алматы и Алматинская область (1,4 п.п. и 1,0 п.п., соответственно), которые имеют наибольший вес в ИПЦ по Казахстану. Рост цен в данных регионах составил соответственно 8,2% и 8,7%.

Продовольственные товары в Казахстане в годовом выражении подорожали на 11,4% (в июле – на 11,0%). Минимальный рост отмечен в Алматы (10,3%), максимальный – в Мангистауской области (13,2%).

Цены на непродовольственные товары по стране выросли на 7,3% (в июле – на 7,2%). Наибольший рост цен на непродовольственные товары зафиксирован в Атырауской области (8,0%), наименьший – в Павлодарской области (6,4%).

Платные услуги в стране стали дороже на 6,6% (в июле – на 6,1%), при этом максимальный рост отмечен в Павлодарской области (на 8,5%), минимальный - в Западно-Казахстанской области (на 5,6%).

В августе вклад продовольственных товаров в месячный ИПЦ был меньше (0,11 п.п.), чем вклад непродовольственных товаров (0,15 п.п.) и платных услуг (0,20 п.п.). Несмотря на значительное снижение (с 0,21 п.п. в июле), наибольший вклад в инфляцию продовольственных товаров вносит рост цен на мясо и мясопродукты (0,11 п.п.), вклад роста цен на остальные продукты был нивелирован за счет отрицательного вклада овощей и фруктов ((-)0,16 п.п.), которые подешевели на 4,7%.

Цены на продовольственные товары в целом по стране за месяц выросли на 0,1% (в июле – на 0,7%). В то же время, рост цен на товары данной группы в Туркестанской области составил 0,9%, при этом небольшое снижение в пределах от 0,1% до 0,4% отмечено в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанкой, Акмолинской областях и в Нур-Султане.

В Туркестанской области, где был отмечен самый высокий рост цен на продовольственные товары, подорожали хлебобулочные изделия и крупы, а именно ржано-пшеничный хлеб (на 14,3%), гречневая крупа (на 5,2%), тогда как цены на данные товары по стране выросли соответственно, на 2,0% и 1,8%.

Мясо и мясные продукты в Казахстане подорожали на 1,3%, а мясо птицы - на 3,7%.

В региональном разрезе наибольшее повышение отмечено в Карагандинской области (на 2,4%), где цены повысились на все виды мяса. Мясо птицы подорожало во всех регионах, наибольшее значение зафиксировано в Актюбинской (на 6,7%), Кызылординской (на 6,6%) и Туркестанской (на 6,5%) областях, наименьший рост отмечен в Северо-Казахстанской области (на 1,9%).

Вклад непродовольственных товаров в месячную инфляцию составил 0,15 п.п., также, как и в июле. В целом по Казахстану рост цен на непродовольственные товары составил за август 0,6% (в июле – 0,5%).

Материалы для обслуживания и ремонта жилых помещений стали дороже на 1,6%, наибольший рост цен на них отмечен в Нур-Султане (5,5%), в Мангистауской и Атырауской областях (по 3,1%). В Мангистауской области также зафиксирован наибольший рост цен на дизельное топливо (на 3,8%), при общереспубликанском росте на 1,3%. В большинстве регионов отмечено небольшое снижение цен на бензин, в результате бензин в стране подешевел на 0,2%.

Платные услуги в августе внесли в месячную инфляцию наибольший вклад - 0,20 п.п. (в июле - 0,23 п.п.), темп роста цен за месяц не изменился – 0,8%. Наибольшее подорожание услуг произошло в Алматы (на 1,7%), где аренда жилья стала дороже на 14,7%, тогда как рост по стране составил 4,2%. В Восточно-Казахстанской области повысились тарифы на холодную воду (на 8,6%) и услуги водоотведения (на 7,8%).

Практически во всех регионах подорожал газ. Газ, транспортируемый по распределительным сетям, подорожал в пределах 7,3%-12,0%. Заметное снижение было отмечено только в Кызылординской области – на 5,9%, при этом газ в баллонах подорожал на 4,3%. В Нур-Султане газ в баллонах подорожал на 8,5%, в Восточно-Казахстанской области – на 7,7%. В результате по стране газ, транспортируемый по распределительным сетям, стал дороже на 4,0%, газ в баллонах – на 2,8%.