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Рост материнской и детской смертности отмечается в Абайской области

22 Декабря 2022, 12:23
Рост материнской и детской смертности отмечается в Абайской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Уровень смертности в Абайской области вырос в последние три года. Об этом говорится в постановлении Правительства «Об утверждении комплексного плана социально-экономического развития Абайской области на 2023-2027 годы», которое выставлено на обсуждение на портале открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В данных анализа текущей ситуации, прилагаемых к документу, указано, что в области возросла смертность матерей и детей, трагические случаи из-за злокачественных новообразований.

«В сфере здравоохранения ситуация за последние три года показывает рост общей смертности населения, младенцев, матерей и онкологических больных. В 2022 году сохраняется высокий уровень материнской смертности – 34 на 1 тысячу человек. А по младенцам на 1 000 человек умирает 32 ребенка. От рака умирает 334 человека на 1 000 человек. Основная проблема – неудовлетворительная экология, отсутствие современных медицинских учреждений в районных центрах, дефицит врачебных кадров (150 специалистов), низкий уровень оснащенности медицинских организаций и другие», - отмечается в документе.


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