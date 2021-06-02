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Рост машиностроения ожидается в Казахстане

Автор:  
Акбота Кузекбай
2 Июня 2021, 14:05
Рост машиностроения ожидается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане ожидается рост машиностроения на 13%. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По машиностроению ожидаем рост отрасли на 13%. Планируется увеличение объема производства транспортных средств на 34%, аккумуляторов на 11%, ж/д вагонов на 127%, сельхозтехники на 58%.

Основной прирост будет обеспечен за счет сектора автомобилестроения, доля которого занимает 35% в отрасли машиностроения», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе отчетной встрече перед населением.

Он отметил, что в текущем году будет продолжена программа лизингового финансирования автомобилей, приобретенных у отечественного производителя, а также будет установлено изъятие из национального режима ряда машиностроительных товаров. Министр проинформировал, что программа льготного кредитования будет продолжена в текущем году. На сегодняшний день вопрос выделения средств прорабатывается с Национальным банком.


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