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Рост кредитов для бизнеса в Казахстане превысил 18,6%

12 Ноября 2021 14:15
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Рост кредитов для бизнеса в Казахстане превысил 18,6%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что кредиты для субъектов бизнеса выросли в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для целенаправленной поддержки предпринимателей в пострадавших секторах экономики по поручению Главы государства всем субъектам малого и среднего бизнеса обеспечено субсидирование ставок до 6%, которое было продлено до 31 августа текущего года. Субсидии получили 4839 компаний по портфелю кредитов на сумму 740 млрд тенге», - сказала в ходе Конгресса финансистов Мадина Абылкасымова.

По ее словам, банки поддержали антикризисные меры и предоставляли отсрочки и реструктуризацию кредитов для МСБ в пострадавших отраслях на протяжении 2020 года и первой половине 2021 года.

«В результате мы завершили 2020 год с ростом кредитов МСБ на 7,2% по сравнению негативным значением в 13% в 2019 году. На фоне восстановления экономического роста, который начался с апреля 2021 года, за 9 месяцев текущего года рост кредитов МСБ превысил 18,6%, а общий рост кредитов экономике - 16%», - проинформировала председатель Агентства.

Напомним, сегодня проходит IX Конгресс финансистов Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее поприветствовал участников мероприятия, направив свое видеообращение.


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#Банки   #Бизнес   #Экономика   #Другие государственные органы   #Бюджет   #Финансы  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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