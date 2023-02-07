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Рост количества пожаров на транспорте на 80% произошел в Астане

7 Февраля 2023, 13:51
Рост количества пожаров на транспорте на 80% произошел в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Возросло количество пожаров на транспорте. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Еркин Отаргалымулы на брифинге столичной Службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большая часть пожаров происходит, по-прежнему, в жилом секторе и на транспорте. На транспорте рост количества пожаров составляет 80%. Конечно, есть объективные и субъективные факторы», – сказал Е. Отаргалымулы.

Спикер отметил, что Астана расположена в регионе с суровым климатом. Если в январе прошлого года только в течение 3 дней температура воздуха опускалась ниже минус 20 градусов, то в январе этого года таких дней было 10. Это сказывается на статистике пожаров.

По словам Е. Отаргалымулы, основной причиной пожаров на транспорте является то, что техническое состояние транспортных средств зачастую не выдерживает никакой критики. Больше всего случается возгораний в транспортных средствах со сроком эксплуатации более 10 лет. При этом единственным средством государственного контроля за состоянием автомашин является прохождение технических осмотров, проведение которых, в свою очередь, было передано в конкурентную среду. Поэтому организациям, занимающимся проведением техосмотра, необходимо усилить контроль за состоянием электропроводки и системы подачи топлива в автомобилях.

Фото: gov.kz

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