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Рост количества осужденных предпринимателей зафиксирован по 118 статьям УК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
29 Сентября 2022, 13:49
Рост количества осужденных предпринимателей зафиксирован по 118 статьям УК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Уполномоченный по правам предпринимателей Рустам Журсунов привел статистические данные касательно увеличения осужденных предпринимателей по ряду статей УК РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Уголовном кодексе есть еще 84 статьи, которые не в меньшей степени задевают предпринимателей. В итоге у нас 118 статей по бизнесу. К ним можно отнести, например, «злоупотребление полномочиями» в коммерческих организациях (ст. 250), «недоброкачественное строительство» (ст. 278), «присвоение чужого имущества» (ст. 189) и другие», - перечислил Рустам Журсунов на встрече бизнеса с госорганами в Генпрокуратуре.

По этим 118 статьям, отмечает спикер, идет тенденция ежегодного роста уголовных дел и осужденных лиц.

«Так, в 2020 году зафиксировано 51,3 тыс. преступлений и 3,9 тыс. осужденных лиц. В 2021 году стало 58,5 тыс. преступлений и 5,1 тыс. осужденных лиц», – отметил спикер.

Рост составил 14 % и 30 % соответственно.

«Эти цифры не могут не вызывать беспокойства, так как свидетельствуют об усилении давления на бизнес со стороны органов уголовного преследования»,- добавил спикер.


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