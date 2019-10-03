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Рост инвестиций в сельское хозяйство опережает экономический эффект отрасли - исследование
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За первое полугодие 2019 года инвестиции в сельское хозяйство в стране увеличились на 50%, а производство продукции за 8 месяцев — всего на 3,6%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.
Валовой выпуск продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства за 8 месяцев 2019 года составил 2 трлн тенге — на 3,6% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Рост объема производства продукции сельскохозяйственной промышленности обусловлен увеличением забоя скота и птицы в живом весе на 4,7%, выпуска продукции растениеводства на 3,9% и надоев сырого коровьего молока на 3,2%.
По итогам первого полугодия 2019 года в структуре ВВП сельское хозяйство формирует 2,4%. По итогам же 2018 года доля составляла 4,4%. При этом уже третий год подряд удельный вес сельскохозяйственной отрасли снижается: в 2015-м — 4,7%.
В то же время инвестиционная поддержка сельского хозяйства растет из года в год. За январь–август текущего года инвестиции в основной капитал составили 263,7 млрд тенге — на 50,1% больше, чем за аналогичный период годом ранее (175,7 млрд тенге).
За полный 2018 год инвестиции, направленные на развитие сельского хозяйства, составили 395,6 млрд тенге (+12,2% за год).
Практически все инвестиционные потоки направлены на развитие растениеводства и животноводства, а также охоты и предоставления услуг в этих областях — 263,2 млрд тенге.
В региональном разрезе наибольшие объемы инвестиций в сельское хозяйство распределились следующим образом: Северо-Казахстанская область — 62,6 млрд тенге (+38,4%), Акмолинская область — 35 млрд тенге (+77%), Костанайская область — 32,7 млрд тенге (+33,6%). На долю перечисленных регионов приходится 49,4% (130,2 млрд тенге) всех инвестиций в отрасль.
В то же время в Атырауской области зафиксировано значительное уменьшение объёма инвестиций: минус 65,4% за год.
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