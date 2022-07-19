Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Рост инфляции в США может замедлиться к концу года
19 Июля 2022 11:50

Рост инфляции в США может замедлиться к концу года

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Инфляция в настоящее время глубоко укоренилась в экономике США, но наблюдаются признаки ее снижения. Об этом сообщил генеральный директор инвестиционного банка Goldman Sachs Дэвид Соломон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

По состоянию на июнь инфляция в США достигла 9,1% за последние 12 месяцев, что является самым резким ростом с ноября 1981 года. Скачок потребительских цен был широкомасштабным, включая арендную плату, медицинское обслуживание, а также стоимость новых и подержанных автомобилей.

Несмотря на растущую инфляцию, экономисты инвестиционного банка видят сигналы, указывающие на то, что резкое повышение цен, ударившее по бюджету американских граждан, может снизиться во второй половине года.

В частности, так называемая базовая инфляция, выросла почти на 6% за последний год, но в июне она росла медленнее, чем в предыдущем месяце.

Федеральная резервная система в этом году повысила базовую процентную ставку и, как ожидается, еще повысит ее на целых три четверти процентного пункта, что будет способствовать ослаблению инфляции.

Отмечается, что цены на бензин падали в течение 30 дней подряд и сейчас составляют в среднем по стране $4,52 за галлон, по сравнению с $5,02 в середине июня. Данная тенденция будет продолжаться, и цены на топливо могут снизиться до $4 за галлон.


Фото: 24.kz

Новости по теме
Молоко подорожало на 2% за месяц и сразу на 22% за год в РК
Шесть млн детей в США заразились коронавирусом в 2022 году
Товарооборот между Казахстаном и странами ЕАЭС составил $10 млрд
Читайте также
Индия применила более 2 млрд доз вакцин против коронавируса
Доллар в обменных пунктах продают по 489 тенге
Красный уровень тревоги из-за жары объявили в девяти крупных городах Италии
Молоко подорожало на 2% за месяц и сразу на 22% за год в РК
Шесть млн детей в США заразились коронавирусом в 2022 году
Товарооборот между Казахстаном и странами ЕАЭС составил $10 млрд
Десятки тысяч гектаров леса сгорели в западной Европе
ООН выделила $22,9 млн для борьбы с тройным кризисом
Популярное
1 Казахстанские колонии перенесут в метавселенную
2 Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана
3 Пограничники предотвратили вывоз более 8 млн долларов США – КНБ РК
4 Ветхие дома в Алматы снесут за счет бюджета
5 Спасшему троих детей жителю Павлодарской области подарили квартиру

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Реализация Транскаспийского маршрута даст импульс проходящим через него регионам
Рахим Ошакбаев
Участие простых казахстанцев в IPO - есть уникальное окно возможностей
Архив