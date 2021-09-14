Рост инфляции в Казахстане приобретает устойчивый характер – Ерболат Досаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рост инфляции в Казахстане приобретает более устойчивый характер. Об этом заявил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рост инфляции в Казахстане приобретает более устойчивый характер. С апреля по август текущего года годовая инфляция ускорилась с 7% до 8,7%. Месячный рост цен оказался самым высоким для августа впервые с 2008 года», - сказал Ерболат Досаев.

Глава Нацбанка добавил, что сезонно-очищенная базовая инфляция, то есть инфляция без учета роста цен на овощи и фрукты, услуги ЖКХ и энергоресурсы, находится на 25% выше исторически средних значений и составляет 0,75%, указывая на формирование устойчивых инфляционных процессов.

«Основное давление на цены исходит со стороны продовольственной инфляции, которая составляет 51% от совокупного индекса потребительских цен. Ее рост в годовом выражении достиг 11,4% в августе текущего года, ускорившись за месяц на 0,4 процетных пункта», - пояснил Ерболат Досаев.