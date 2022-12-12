Рост инфляции продолжается к Казахстане - Нацбанк назвал причины

12 Декабря 2022, 11:55

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов назвал причины ускорения инфляции в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инфляция в Казахстане ускорилась из-за реализации геополитического шока. Годовая инфляция достигла 19,6% в ноябре текущего года», - сказал Галымжан Пирматов на расширенном заседании Правительства под председательством Главы государства.

Наибольший вклад, по его словам, по-прежнему вносит рост цен на продукты питания, который ускорился до 24,1%. Непродовольственная инфляция достигла 18,6%, рост цен на платные услуги – 14,1%.

«Рост инфляции выше республиканского уровня фиксируется в Мангистауской области, городе Астане, Акмолинской, Улытауской и Карагандинской областях. Рост инфляции продолжается на фоне внешнего инфляционного давления, перестройки логистических цепочек поставок, рекордных инфляционных ожиданий, фискального стимулирования спроса и увеличения кредитования», - отметил глава Нацбанка.

Он также напомнил, что до конца года ожидается повышение инфляции до 20-21% с достижением пика в 1 квартале 2023 года.

«Для стабилизации инфляции Национальный Банк продолжает реализацию дезинфляционной денежно-кредитной политики. С учетом воздействия принятых мер и роста реальной ставки по мере смягчения инфляционного давления в 2023 году прогнозируется снижение инфляции до 11-13%», - заключил Галымжан Пирматов.

Ранее на расширенном заседании Правительства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что за 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6% до 2,7%. Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет.

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