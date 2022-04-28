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Рост инфляции приводит к удорожанию телекоммуникационных услуг в Бельгии

Автор:  
Арнур Рахимбеков
28 Апреля 2022, 19:00
Рост инфляции приводит к удорожанию телекоммуникационных услуг в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Крупнейшая телекоммуникационная компания «Telenet» намерена с 19 июня текущего года повысить цены на Интернет, цифровое телевидение и телефонные услуги на 4,7%, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы вынуждены скорректировать наши цены в результате высокой инфляции, которая влияет на расходы по выплате заработных плат, расходы на энергоносители и стоимость технологического оборудования», - говорится в сообщении компании.

В прошлом бельгийский оператор «Telenet» повышал цены в соответствии с индексом розничных цен на здравоохранение, который не учитывает рост цен на алкоголь, сигареты и тому подобное. Этот показатель вырос более чем на 4,7%, но компания заявляет, что также приняла условия на своем рынке.

По данным телекомпании VRT, стоимость одной подписки для физических лиц повысится с 66 до 69,1 евро. Полный доступ в Интернет от данного оператора теперь будет стоить 57,68 евро.

Конкуренты «Telenet» - компании «Proximus» и «Orange» также объявили о повышении цен либо уже внедрили их.


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