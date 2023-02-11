Рост госпитализации больных c пневмонией отмечается в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - По сравнению с прошлым эпидемическим сезоном в Акмолинской области отмечается рост госпитализации при заболевании пневмонией на 18%. Об этом сообщил на прошедшем брифинге заместитель главного государственного санитарного врача Акмолинской области Серик Омарханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, по сравнению с прошлым эпидемическим сезоном с начала эпидсезона 2022-2023 годов отмечается рост заболеваемости ОРВИ, гриппом в 2,2 раза, зарегистрировано 122 996 случаев ОРВИ/гриппа. При этом удельный вес заболевших детей составил 55%, зарегистрировано 67 840 случаев, в том числе до 4 лет – 26 693, с 5-14 лет – 41 147. Среди беременных зарегистрировано 2404 случая ОРВИ.

«Тяжелым осложнением респираторных заболеваний является пневмония. С начала текущего эпидемического сезона госпитализировали 571 лицо с пневмонией, в том числе 449 детей до 14 лет. Среди них 125 детей - до 1 года. По сравнению с прошлым эпидемическим сезоном отмечается рост госпитализации на 18%, за аналогичный период было госпитализировано 469 пациентов, в том числе 270 детей до 14 лет (увеличение на 21,1%) и 73 ребенка до 1 года (рост на 6,3%). Среди беременных госпитализировано с пневмонией трое», - отметил С. Омарханов.

В регионе зарегистрирован 31 лабораторно подтвержденный случай гриппа типа «В», в том числе среди детей до 14 лет - 11 (35%). В разрезе районов 14 случаев приходится на Кокшетау, четыре – на Аккольский, три - на Зерендинский район, по два – на город Степногорск, Атбасарский и Сандыктауский районы, по одному на Есильский, Аршалынский, Шортандинский, Буландынский районы.

Для проведения вакцинации против гриппа за счет средств государства приобретено 73 138 доз вакцины «Гриппол Плюс».

«Иммунизировано против гриппа 72 703 человека, 99,5% от подлежащих лиц, в том числе привито 8384 ребенка и 64 319 взрослых. Привито 2602 ребенка с хроническими заболеваниями и 6762 школьника до 14 лет. Вакцинирован 21 661 взрослый с хроническими заболеваниями», - добавил спикер.

Фото РСК Акмолинской области.