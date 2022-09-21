Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение
Рост энтеробиоза наблюдается в Акмолинской области
21 Сентября 2022, 03:00

Рост энтеробиоза наблюдается в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – За 8 месяцев текущего года в Акмолинской области зарегистрировано 300 случаев энтеробиоза. Среди заболевших 236 детей до 14 лет и 10 подростков от 15 до 17 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года отмечается рост заболеваемости в 1,3 раза.

«Энтеробиоз – распространенный контагиозный гельминтоз человека, вызываемый паразитированием в кишечнике мелких круглых червей белого цвета – остриц. Наиболее часто энтеробиоз наблюдается у детей дошкольного и школьного возраста, т.к. дети чаще взрослых пренебрегают гигиеническими правилами. За 8 месяцев текущего года в Акмолинской области зарегистрировано 300 случаев энтеробиоза. Среди заболевших 236 детей до 14 лет и 10 подростков от 15 до 17 лет», - сообщили в ведомстве.

Для профилактикизаражения энтеробиозом санврачи региона рекомендует соблюдать правила личной гигиены и разъяснять важность их соблюдения детям: необходимо мыть руки с мылом перед едой и после каждого посещения туалета, коротко стричь и содержать в чистоте ногти, отучать детей от привычек брать в рот пальцы, игрушки, грызть ногти. Также необходимо поддерживать чистоту в помещениях: регулярно проводить уборку влажным способом, чистить ковры и мягкую мебель и мыть игрушки.

Новости по теме
Врачи медцентра УДП РК проведут в Уральске консультации для сложных пациентов
Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
Около 960 казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии
Читайте также
Пьяный мужчина «заминировал» дом в Кокшетау
Врачи медцентра УДП РК проведут в Уральске консультации для сложных пациентов
Более 100 км республиканских трасс отремонтировали в Акмолинской области
Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
Около 960 казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии
Директором республиканского центра реабилитации «Бурабай» назначена Саягуль Каиргельдина
36 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
Акмолинка прошла по ссылке в Instagram и лишилась более 5 млн тенге
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив