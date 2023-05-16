Рост экономики за четыре месяца составил 5% - Алибек Куантыров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Насколько выросла экономика Казахстана за четыре месяца текущего года, сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году за 4 месяца экономика Казахстана выросла на 5%, по сравнению с январем-апрелем прошлого года. В том числе рост в реальном секторе составил 4,8%, а в сфере услуг – 4,9%», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Глава Миннацэкономики добавил, что по всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь.

«Темп роста инвестиций в основной капитал составил 18%. Приток инвестиций вырос в транспорте и складировании – на 39,3%, сельском хозяйстве – на 26,5%, операциях с недвижимостью – на 10%, а также в промышленности – на 18,1%, в т.ч. в горнодобывающей промышленности – на 17,3% и обрабатывающей промышленности – на 7%», - уточнил Алибек Куантыров.