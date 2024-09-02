Рост экономики Турции замедлился из-за высоких процентных ставок

Рост экономики Турции во втором квартале оказался ниже, чем ожидалось, увеличившись на 2,5% в год в условиях продолжающейся кампании по ужесточению денежно-кредитной политики. Однако квартальные темпы роста удивили аналитиков, оставаясь положительными, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

Валовой внутренний продукт (ВВП) во втором квартале вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонных и календарных колебаний, избежав ожидаемого сокращения, показали данные Турецкого статистического института (TUIK).

С июня 2023 года центральный банк повысил свою ключевую процентную ставку с 8,5% до 50%, чтобы охладить спрос и снизить инфляцию, которая в мае достигла 75%, но в июле упала до уровня ниже 62% и, как ожидается, продолжит снижаться.

Министр финансов Мехмет Симсек заявил, что опережающие индикаторы показывают, что рост продолжает стабилизироваться в третьем квартале, и что в этом году ожидается «сбалансированная структура роста».

- Рост начал стабилизироваться, дефицит текущего счета сократился, премия за риск снизилась, в то время как валютные потоки ускорились, резервы увеличились, и мы вступили в процесс дезинфляции, — написал он в социальной сети X.

Рост составил 6,5% в строительстве, 3,7% в сфере недвижимости и сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 3,4% в сфере информации и связи, при этом добавленная стоимость увеличилась на 7,4% в других видах услуг, сообщает TUIK.

Нужно отметить, что темпы роста были пересмотрены в сторону понижения до 5,3% с 5,7% в первом квартале, когда сильный внутренний спрос был подстегнут повышением минимальной заработной платы, а домохозяйства начали совершать покупки в ожидании более высокой инфляции.

- Конечным результатом является то, что, хотя экономика и замедляется, она не ослабла до такой степени, как мы (и большинство других) ожидали. Ребалансировка остается ухабистой, — говорится в записке Capital Economics.

Согласно прогнозам, экономика вырастет на 3,2% в годовом исчислении, а в целом в 2024 году прогнозируется рост на 3,35%.