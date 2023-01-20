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Рост экономики стран ЦА в три раза отстает от роста демографии – Еркин Тукумов

20 Января 2023, 13:14
Рост экономики стран ЦА в три раза отстает от роста демографии – Еркин Тукумов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В мировом отношении население стран Центральной Азии составляет около 1%, а вес нашей совокупной экономики всего 0,3%. Об этом заявил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов в ходе экспертной встречи «Центральная Азия-2030: образы будущего», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если в мировом отношении, в процентах - население стран Центральной Азии составляет около 1%, то вес нашей совокупной экономики всего 0,3%. То есть в три раза минимум мы отстаем от наших возможностей, а то и больше», - сказал Еркин Тукумов.

Спикер подчеркнул, что это говорит о необходимости задуматься о стратегии развития.

«В целом экспортно-сырьевая модель уже завершается, мы понимаем, что она не эффективна. Максимум, что она может принести, это один-два процента к нашему ВВП добавочно. Это и есть необходимость проводить новые структурные реформы и в целом адаптировать общие наши модели к какому-то единому центральноазиатскому пониманию нашего развития», - считает Еркин Тукумов.

Эксперт назвал стратегическую неопределенность угрозой номер один для Центральной Азии.


Фото: kisi.kz

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