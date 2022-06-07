Рост экономики Казахстана в ближайшие три года прогнозирует Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Рост ВВП в Казахстане за 4 месяца текущего года составил 4,4%. Рост отмечается в основных отраслях экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на данные Национального банка РК.

«Рост экономики поддерживается высокими ценами на сырье и снятием карантинных ограничений. Геополитическая обстановка в мире и авария на нефтепроводе КТК на данный момент не оказали столь негативного влияния на экономику страны», - сообщил глава Нацбанка Галымжан Пирматов во время пресс-конференции в Нур-Султане.

По его словам, потребительский спрос также показал положительную динамику. Продолжился рост розничного товарооборота, в частности продуктов питания и непродовольственных товаров.

«Согласно нашим прогнозам, рост экономики в 2022 году составит 2,8–3,8%. Это связано с оценкой сохранения до конца года положительной динамики во всех основных отраслях экономики. Однако геополитический кризис, ослабление внешнего спроса и перестройка цепочек поставок будут сдерживать темпы роста экономики», - добавил Г. Пирматов.

Риском для прогноза ВВП в сторону существенного снижения в Нацбанке называют возможные проблемы доступа к международным рынкам экспортных поставок Казахстана на фоне геополитической неопределенности.

В 2023 году ожидается ускорение темпов роста ВВП до 3,5–4,5%. Этому будут способствовать нормализация экспортных и импортных цепочек поставок наряду со снижением неопределенности в экономике и ростом внешнего спроса. Также рост будет поддержан наращиванием объемов добычи энергоресурсов и внутренним спросом.

В 2024 году ожидается продолжение роста экономики на фоне истощения негативного влияния шоков и существенного увеличения добычи с учетом реализации крупных нефтегазовых проектов.

Ранее в Нацбанке дали прогноз по инфляции в РК.

«После мартовского шока месячная инфляция замедлилась до 2% в апреле и 1,4% в мае, однако все еще остается высокой, значительно превышая и прошлогодние показатели, и среднегодовые значения», - сообщили в Нацбанке.