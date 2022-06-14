14 Июня 2022 10:36

Рост экономики Казахстана составил 4,6% в январе-мае текущего года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Среди отраслей положительный рост демонстрируют торговля, строительство, транспорт и складирование, информация и связь, обрабатывающая промышленность, горнодобывающая промышленность, водоснабжение, сельское хозяйство. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе-мае текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,6 %. За отчетный период по основным трендам наблюдается устойчивая динамика в реальном секторе, ускорение роста в секторе услуг, высокий рост объемов экспорта. Рост в реальном секторе составил 4,8 %. Деловая активность в сфере услуг возросла до 3,9 %», - сказал Алибек Куантыров.

Министр добавил, что среди отраслей положительный рост демонстрируют торговля, строительство, транспорт и складирование, информация и связь, обрабатывающая промышленность, горнодобывающая промышленность, водоснабжение, сельское хозяйство.

«Темп роста инвестиций в основной капитал составил 2,5 %. Инвестиции выросли в образовании – на 71,7 %, госуправлении; социальном обеспечении – на 55,1 %, научной и технической деятельности – на 35,9 %, здравоохранении – на 27,8 %, операциях с недвижимым имуществом – на 20,4 %, торговле – на 13,9 %, строительстве – на 10,7 %», - отметил Алибек Куантыров.

По данным ведомства, в региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в городах Шымкенте и Алматы, а также в Акмолинской области.