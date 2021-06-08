Рост экономики Казахстана на уровне 3,6-3,9% ожидает Нацбанк в 2021 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов по итогам прогнозного раунда «Май-июнь 2021» рассказал об ускорении инфляции, причинах сохранения базовой ставки и улучшении прогноза платежного баланса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, восстановительные процессы в реальном секторе экономики динамичны. После существенного сокращения в январе-феврале 2021 года в марте-апреле наблюдались положительные темпы роста экономики. Реальный рост ВВП за январь-апрель 2021 года составил 0,7% в годовом выражении.

Восстановлению потребительского спроса способствует рост реальных заработных плат на фоне улучшения деловой активности в отраслях экономики, а также роста расходов бюджета на пенсии и стипендии. По итогам I квартала 2021 года рост реальных доходов населения составил 3,4% в годовом выражении.

«В динамике инвестиций в жилищное строительство сохраняются высокие темпы роста, что поддерживается реализацией государственных программ ипотечного кредитования и исполнением инициативы Главы государства по снятию части пенсионных накоплений в целях улучшения жилищных условий», - сказал спикер.

Ввиду более быстрого восстановления экономики Национальный банк пересмотрел прогнозы по росту экономики в сторону повышения.

«Ожидается более быстрое восстановление деловой активности, а также рост доходов населения, что будет способствовать расширению совокупного спроса, который станет драйвером роста экономики. Вместе с тем сдерживающее влияние на динамику ВВП будет оказывать восстановление импорта. Восстановление экспорта ожидается во второй половине текущего года в результате наращивания объемов добычи нефти по мере смягчения ограничений ОПЕК+, роста внешнего спроса на казахстанские экспортные товары. Кроме того, в текущем году были пересмотрены расходы бюджета в сторону повышения. В свою очередь более положительный фискальный импульс будет способствовать восстановлению внутреннего спроса, оказывая тем самым повышательное влияние как на рост экономики, так и на инфляционные процессы», - отметил замглавы Нацбанка.

По сравнению с прогнозным раундом «февраль-март 2021» Нацбанком пересмотрена цена на нефть в базовом сценарии. Так, в настоящее время мировые цены на нефть марки Brent находятся выше 70 долларов США за баррель, что обусловлено восстановлением мирового спроса на нефть в условиях массовой вакцинации и действием соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+. Однако по мере постепенного наращивания добычи в мире цена на нефть с текущих значений снизится, и в качестве базового сценария Национальный Банк рассматривает цену на нефть марки Brent на уровне 60 долларов США за баррель в 2021-2022 годах, что согласуется с прогнозами международных организаций.

Согласно базовому сценарию, при указанной цене на нефть в 2021 году рост экономики Казахстана ожидается на уровне 3,6-3,9% с дальнейшим ускорением до 4,0%-4,3% в 2022 году.