Рост экономической активности отмечают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2022 году экономика и финансовый сектор Казахстана столкнулись с беспрецедентным шоком и развивались в условиях чрезвычайно высокой неопределенности. Об этом заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате геополитического кризиса рост мировой экономики замедлился до 3,4% (6,2% в 2021 году) при рекордном росте инфляции за последние десятилетия. В этих условиях экономическая активность в Казахстане также замедлилась. Рост ВВП составил 3,3% в 2022 году против 4,3% в 2021 году», - сказал Галымжан Пирматов на пленарном заседании Сената.

Тем не менее, как отметил глава Нацбанка, с начала года экономическая активность в мире демонстрирует положительную тенденцию, что отражается в индексах деловой активности.

«Мы видим это и в Казахстане рост ВВП по итогам 5 месяцев этого года оценивается в 4,5%. В условиях общемирового роста цен на продовольствие и сырье, высоких инфляционных ожиданий и фискального стимулирования инфляция в Казахстане ускорилась. При этом, несмотря на глобальное улучшение ситуации с логистикой, в Казахстане восстановление цепочек поставок прервалось из-за санкций и выхода западных компаний из России, что оказывало дополнительное проинфляционное давление. По итогам 2022 года инфляция достигла 20,3%. Ожидаемо наибольший вклад в инфляцию внес рост цен на продовольствие», - добавил Галымжан Пирматов.

По его словам, для стабилизации инфляции Национальный банк проводит дезинфляционную монетарную политику, придерживаясь режима инфляционного таргетирования. В 2022 году Национальный банк повысил базовую ставку до 16,75%. Рост базовой ставки сопровождался повышением доходности тенговых активов.