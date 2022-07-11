11 Июля 2022 11:53

Рост депозитов в тенге отмечают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Этот год проходит в условиях обострения вызовов для мировой экономики и финансовой системы. Отголоски реализации геополитических рисков и усиления проинфляционных процессов не обошли стороной и отечественный депозитный рынок. Январские события, а вслед за ними санкционные ограничения, затронувшие дочерние российские банки, не могли не повлиять на параметры совокупной розничной депозитной базы банков. Несмотря на это, Казахстанский фонд гарантирования депозитов отмечает сохранение стабильного доверия населения к банковским депозитам, передает МИА «Казинформ».

Анализ депозитного рынка с начала года показал снижение объемов депозитов населения в первом квартале. Существенное влияние на ежемесячную динамику депозитов оказала курсовая переоценка в условиях высокой волатильности курсов иностранных валют в феврале-марте 2022 года.

При этом аналитики КФГД отмечают, что по итогам мая идет стабилизация динамики изменения розничного депозитного портфеля, а по отдельным его компонентам наблюдается прирост.

В частности, совокупные остатки по тенговым депозитам за май выросли на 0,7% , а фактические валютные остатки пополнились на 0,8% . При этом незначительное снижение на конец мая совокупного объема розничных депозитов на 0,9% (с 12,8 до 12,7 трлн тенге) было вызвано валютной переоценкой вследствие укрепления нацвалюты на 4,7% (с 448,49 тенге за доллар на начало мая до 427,39 тенге на конец мая).

В годовом сопоставлении темпы прироста также оставались в зоне положительных значений. Так, по состоянию на 1 июня 2022 года объемы совокупных остатков вкладов физлиц увеличились на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вклады в тенге выросли на 8,7%, а депозиты в иностранной валюте увеличились на 1,7%.

«Мы наблюдаем присущий предыдущим периодам рост депозитов, открываемых гражданами в тенге, что безусловно свидетельствует о стабилизации ситуации на рынке, а также сохранении доверия населения к национальной валюте. Дополнительным фактором стабильности розничной депозитной базы выступает поступательный прирост количества счетов вкладчиков, увеличение по которым за май составило 1,8%, а в годовом сопоставлении их прирост сложился на уровне в 22,2%», - прокомментировал ситуацию в отрасли председатель КФГД Адиль Утембаев.

Глава КФГД также отметил, что все депозиты населения покрываются гарантией в пределах максимальных размеров возмещения, установленных законом. При этом резерв фонда для выплаты гарантийного возмещения, формирующийся на накопительной основе, на сегодня достиг 944,3 млрд тенге с учетом 70% уставного капитала фонда, который также может быть использован для выплаты возмещения.

«Накопленный резерв составляет более 7% от депозитной базы физических лиц, что выше предусмотренного законом уровня 5%. Данный показатель соответствует лучшим мировым практикам и находится на уровне развитых стран. Таким образом, накопления казахстанцев полностью защищены в пределах максимальных размеров гарантийного возмещения. Так, 99,8% депозитных счетов в казахстанских банках, в том числе являющихся дочерними организациями иностранных банков, защищены гарантией в полном объеме», – резюмировал Адиль Утембаев.

Участниками системы гарантирования депозитов являются 20 казахстанских банков. Под защитой КФГД находятся суммы:

по сберегательным вкладам – до 20 млн тенге;

по всем депозитам в тенге, кроме сберегательных – до 10 млн тенге;

по депозитам в иностранной валюте – до 5 млн тенге.