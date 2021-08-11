Рост депозитов в банковской системе зафиксирован в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сколько выросли депозиты в банковской системе Казахстана в 2021 году, рассказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала 2021 года депозиты в банковской системе увеличились на 13,8% до 25,1 трлн тенге, в том числе вклады юридических лиц – на 14,5%, до 12,9 трлн тенге, физических лиц – на 13%, до 12,2 трлн тенге», - сообщил Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, депозиты в национальной валюте выросли на 14,3%, или 2 трлн тенге, до 15,8 трлн тенге, преимущественно за счет розничных вкладов, в иностранной валюте – на 12,8% или 1,1 трлн тенге, до 9,3 трлн тенге, в основном, за счет вкладов юридических лиц.

«В результате уровень долларизации депозитов в июне 2021 года достиг 37%», - заключил он.







