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    09:31, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Рост деловой активности в сфере услуг отмечается в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев доложил об основных экономических показателях в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В январе-сентябре текущего года рост экономики Казахстана ускорился до 3,4%. За отчетный период по основным трендам наблюдается оживление динамики в секторе услуг, сохранение темпов роста в реальном секторе, укрепление торгового баланса, высокая инвестиционная активность в недобывающих отраслях», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    По его словам, в январе-сентябре этого года рост в реальном секторе составил 3,5%.

    «Деловая активность в сфере услуг выросла до 2,9%. Среди отраслей высокие темпы роста демонстрируют информация и связь, строительство, торговля, водоснабжение, электроснабжение, обрабатывающая промышленность. Также наблюдается положительный рост в сельском хозяйстве», - заключил министр.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Главная Экономика
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