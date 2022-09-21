21 Сентября 2022, 17:07

Рост численности диких животных в нацпарке «Бурабай» отмечают эксперты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как идет подготовка к зимнему периоду в Государственном национальном природном парке «Бурабай», показали журналистам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Управление Делами Президента Республики Казахстан организовало пресс-тур для журналистов, в ходе которого работники национального парка рассказали о проводимой работе по охране диких животных.

«Мы каждый год заготавливаем веники для подкормки животных. Также мы запасаем сено, более 700 тонн, на весь национальный парк. На территории нацпарка приготовлено более 100 кормушек, подкормочных площадок. Есть сеновалы, закрытые кормушки для хранения веников, а также подставки под соль, в зимний период это все пригодится для благополучной зимовки животных», - отмечает лесник Кайырбай Балтабаев.

По его словам, зимой два раза в неделю инспекторы на лошадях объезжают территорию и раскладывают сено, веники, соль для животных.

«У нас все нормы учтены, и этого хватает на зиму. Поголовье мы считаем методом зимнего учета, то есть по следам, а также визуально – выезжаем на площадки, где скапливаются олени, и считаем. За последние три года поголовье увеличилось более чем на 400 голов. Причем больше стало и оленей, и косуль, и дикого кабана. В основном растет численность оленей и косуль», - сообщил Кайырбай Балтабаев.

Сейчас, согласно озвученным данным, в природном парке насчитывается 1500 голов оленей.