В нацпарке «Бурабай» растет численность диких животных

За последние пять лет популяция лосей, обитающих на территории Государственного национального природного парка «Бурабай» выросла в 2,5 раза и достигла численности в 122 особи. Популяции рыси увеличилось в 4 раза: 48 особей. Оленей стало больше на 108, косуль – на 25, лисиц - на 14. Таковы итоги учёта численности основных видов диких животных, обнародованные научными специалистами нацпарка, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт Нацпарка.

Постоянное внимание к состоянию диких животных, грамотная организация защиты животного мира и подкормки создали благоприятные условия для роста количества животных.

- В последние годы мы фиксируем заметное увеличение численности диких животных, даже несмотря на суровые зимние условия. Коллектив нашего нацпарка это радует. Рост свидетельствует о том, что мы движемся правильным курсом, грамотно управляем природными ресурсами и реализуем биотехнические мероприятия. Эти усилия помогают сохранить популяцию животных даже в самые тяжёлые климатические периоды, - рассказал начальник отдела охраны и воспроизводства животного мира ГНПП «Бурабай» Юрий Зелинский.

Инспекторы нацпарка совместно со специалистами отдела охраны и воспроизводства животного мира ведут постоянный мониторинг, учет и анализ данных, тщательно исследуя следы животных, а также с помощью фотоловушек проводят визуальные наблюдения на особо охраняемых природных территориях. Это даёт им возможность отслеживать изменения популяций диких животных и планировать биомероприятия.

- Положительный рост численности диких животных — это результат нашей повседневной работы. Для нас важно не только сохранить существующее природное наследие, но и развить его для будущих поколений, - подчеркнул Зелинский.

Биотехнические мероприятия играют ключевую роль в поддержании популяции диких животных. В данный момент инспекторы нацпарка ремонтируют и обновляют подкормочные площадки, устраивают специальные укрытия для кабанов, сооружают кормовые навесы для лосей, оленей и косуль, а также заготавливают веники, сено и другие корма. Эта работа значительно увеличивает шансы животных на выживание в условиях непогоды и суровых зимних условий.

Напомним, за четверть века площадь нацпарка «Бурабай» увеличилась на 55%.