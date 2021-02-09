Рост числа заражений на семейных мероприятиях отмечается в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцев призывают не снижать бдительность и меры предосторожности. За сутки зарегистрировано 114 случаев КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы зарегистрировано 22 898 случаев коронавирусной инфекции, из них 14 558 случаев с симптомами и 8 340 без симптомов. Вылечившиеся – 21 061. За 7 февраля зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции (112 местные, 1 завозной случай из ОАЭ и 1 - из Шымкента), из них 78 случаев с симптомами, 36 - без симптомов. Суточный прирост – 0,4%.

«За январь зарегистрировано 3 607 случаев КВИ, за 7 дней февраля – 770 случаев. Динамика развития второй волны коронавирусной инфекции идет по пологой восходящей линии со спадом, начавшейся 28 января, что привело к переходу Алматы в матрице оценки эпидемиологической ситуации из «красной» зоны (находился 4 дня – с 25 по 29 января) в «желтую» (находился 1 день – 30 января) и «зеленую» (находится с 31 января по настоящее время)», - сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.

По словам эпидемиолога, с 28 января в Алматы зарегистрировано снижение заболеваемости КВИ с ежедневных около 130 случаев до 122 случаев, с 29 по 31 января в день по 90-116 случаев, с 1 по 7 февраля по 110-114 случаев.

«Эпидемиологическая кривая заболеваемости коронавирусной инфекции в Алматы соответствует прогнозному выходу на плато в феврале, пик второй волны эпидемии был достигнут 26-27 января, когда были зарегистрированы 138-139 случаев в день», - разъяснила Асель Калыкова.

При этом в сравнении с четырьмя неделями января эпидемиологическими расследованиями установлено увеличение заражения в общественных местах на 5,1% (с 38,6 до 43,7%) – активация посещений с теплой погодой; и на 2% - в семьях (с 28% до 30%). Отмечается увеличение заражений на семейных мероприятиях (кудалык, вечеринки и прочие) – за неделю 16 случаев (2,2%), что свидетельствует о снижении бдительности и мер предосторожности среди населения. Уровень заражения в общественном транспорте остался прежним в пределах 20 - 22%.

Эпидемиолог еще раз подчеркнула важность соблюдения санитарных норм - ношения масок, соблюдения дистанции в 1,5-2 метра, а также призвала по возможности отказаться от посещения мест массового скопления людей, в особенности лицам группы риска - пожилым; страдающим хроническими заболеваниями и т.д.

Заболеваемость в сравнении с январем ухудшилась среди возрастов 20-39 лет на 3%.

Возрастной состав и места заражения за 1 неделю февраля 2021 года:

- 39,2% - 20-39 лет – 257 случаев; 25% - 40-59 лет - 164 случая; 20,9% - 60 лет и старше – 137 случаев;

- 43,7% - посещение общественных мест; 29,9% - контакт с больным КВИ в семье; 20,1% - городской транспорт.

Следует отметить, что всего с начала пандемии в Алматы проведено около 917 тысяч ПЦР-исследований. На сегодня в городе функционируют 24 ПЦР-лабораторий с суточной мощностью в 14,5 тысячи исследований. Перспективная мощность - 23 300 исследований. При этом стоимость ПЦР-теста в филиале Национального центра экспертизы снижена до 8 025 тенге как для физических, так и для юридических лиц

Также отмечено, что продолжаются меры по предупреждению заноса COVID-19 из зарубежных стран. С 6 октября 2020 года по 7 февраля выявлены 89 случаев коронавирусной инфекции (Турция - 32, ОАЭ - 25, Египет - 23, Беларусь - 5, Мальдивы - 2, Сеул - 1, Украина - 1).

На сегодня общая мощность стационаров Алматы составляет 7 011 мест. По данным акимата Алматы, в инфекционных стационарах (1 866 коек) находятся 703 пациента, из них 17 - в крайне тяжелом состоянии, 105 - в тяжелом, 581 – в средней степени тяжести. Свободно свыше 62% койко-мест.