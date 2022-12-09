Рост числа заболевших коронавирусом наблюдается в СКО

9 Декабря 2022, 10:09

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Санитарные врачи Северо-Казахстанской области напомнили, что случаи заболеваемости коронавирусом продолжают регистрировать. И за последние две недели наблюдается рост числа инфицированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за две недели – с 24-го ноября по 7-е декабря - в регионе выявили 27 заболевших. Если сравнивать с аналогичным периодом – с 10-го по 23-е ноября – отмечается рост на 16 человек.

Санврачи напомнили, что наиболее эффективным профилактическим действием, позволяющим разорвать цепь распространения инфекции, является вакцинация против коронавирусной инфекции. В регионе первый компоненты вакцины получили более 344,4 тысячи человек, второй – 340,7 тысячи.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации Северо-Казахстанская область находится в «зеленой» зоне.

Всего с начала пандемии по области зарегистрировали 46 347 случаев коронавируса.