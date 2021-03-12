Рост числа заболевших COVID-19 по контакту с больными наблюдается в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице наблюдается рост числа заболевших COVID-19 по контакту с больными. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова в ходе онлайн-конференции в акимате столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние сутки в городе выявлено 112 случаев инфекции, выявлены 110 очагов, в том числе 68 домашних и 42 организованных. С начала года заболели 7 603 человека, в том числе 3 783 - в январе, 2 018 - в феврале, 1 029 - в марте. Всего заболевших с отрицательным результатом ПЦР-тестов 96: в январе - 55, в феврале - 28, в марте было зарегистрировано 13 случаев», – сказала С. Бейсенова.

По ее словам, в динамике наблюдается незначительный рост удельного веса заболевших лиц по контакту с больными – с 45% в январе до 49% в марте. Это подтверждает несоблюдение мер профилактики контактными лицами в домашних очагах. Сейчас в городе 912 домашних очагов, в них под медицинским наблюдением находятся 2 500 контактных лиц.

Как сообщила С. Бейсенова, с начала учебного года на 12 марта было зарегистрировано среди школьников 1 234 случая COVID-19, из них 295, или 23,9% среди учащихся в оффлайн-режиме, 939 случаев, или 76% - среди находящихся на дистанционном обучении. С начала учебного года в столице закрывалось на карантин 89 школ, на сегодняшний день на карантине 22 школы.

Также главный санитарный врач столицы отметила, что в городе работают 24 лаборатории с мощностью более 12 тысяч ПЦР-тестов в день, ежесуточно проводится 3,5-6 тысяч исследований.

В ходе пресс-конференции С. Бейсенова напомнила, что с 10 марта город перешел в «красную» зону по матрице оценки эпидемиологической ситуации, с введением запрета на все массовые мероприятия.