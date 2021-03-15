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    17:54, 15 Март 2021 | GMT +6

    Рост числа пожаров отмечают в Северо-Казахстанской области

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области остается напряженной ситуация с пожарами. С начала года зарегистрировали 148 возгораний, погибли в огне 24 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге в департаменте по чрезвычайным ситуациям полковник гражданской защиты Урал Абдрахманов отметил, что больше всего пожаров происходит в жилом секторе.

    «Вчера, 14 марта, в десять часов вечера, при патрулировании города солдаты-срочники войсковой части 6637 обнаружили пожар в жилом дом по улице Ульянова. Рядовой Куандыков сразу вызвал пожарную и скорую службы, сообщил своему руководителю. К месту происшествия прибыл весь наряд патруля. Оценив обстановку, эвакуировали двух жителей дома – 64-х и 54-х лет - которые уже находились в бессознательном состоянии. Лейтенант Бейболсынов оказал первую доврачебную помощь. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает. Состояние стабильное. Департамент рассматривает вопрос о награждении военнослужащих», - проинформировал У.Абдрахманов.

    Пожар уничтожил жилой дом и хозпостройки. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

    «Еще ожидается понижение температуры воздуха. Особое внимание необходимо обратить на печи и используемые отопительные приборы Основными причинами пожаров являются неправильная эксплуатация или нарушение при эксплуатации отопительных печей и приборов, нарушения правил пожарной безопасности при монтаже электрических сетей, неосторожное обращение с огнем», - добавил У.Абдрахманов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Безопасность Происшествия
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