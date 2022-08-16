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Рост числа обучающихся в казахстанских вузах на 30% ожидается к 2030 году
16 Августа 2022 12:00

Рост числа обучающихся в казахстанских вузах на 30% ожидается к 2030 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек озвучил прогноз по увеличению контингента обучающихся в вузах к 2030 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в республике функционирует 120 вузов. Численность профессорско-преподавательского состава – 36 378 человек, остепененность – 48%. По сравнению с прошлым учебным годом контингент обучающихся вырос на 5 %. Как видим, есть тенденция ежегодного увеличения контингента. Ожидается к 2030 году рост контингента более 30%», - сказал Саясат Нурбек на заседании Правительства.

По его словам, в 2022-2023 учебном году объем госзаказа составил 88 214 мест, в бакалавриате - 73 061, в магистратуре - 13 263, в докторантуре - 1 890 мест. Из них 42 303 гранта или 60% распределены на технические специальности.

«По поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева выделено 10 тыс. грантов для молодежи западного региона и густонаселенных населенных областей. На проект «Серпін» выделено 3 653 гранта. Для иностранных граждан выделено 490 грантов. Из них 150 грантов - гражданам стран Центральной Азии и другим», - отметил министр.

«По решению республиканской конкурсной комиссии присуждены 56 375 грантов. Кроме того, с нового учебного года будет увеличен размер стипендии на уровне бакалавриата на 20%, докторанты будут получать до 195 тыс. тенге – эта мера коснется порядка 161 тыс. обучающихся», - добавил министр науки и высшего образования.


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