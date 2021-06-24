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    19:25, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Рост числа инфицированных коронавирусом за неделю отмечают в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Северо-Казахстанской области Арман Кушбасов сообщил об увеличении заболеваемости КВИ за неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    А.Кушбасов отметил, что в целом эпидситуация в регионе стабильная. Но есть рост числа инфицированных за последние семь дней на 4% - со 12 до 106 случаев.

    За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 13 новых инфицированных. Из них 8 в Петропавловске, остальные – в четырех районах области. Практически у всех инфицированных – за исключением одного человека – были симптомы заболевания.

    ПЦР-исследование на коронавирус у 12 человек провели по эпидемиологическим показаниям. Один случай – завозной. Всего за сутки четыре лаборатории области обследовали на коронавирус 1015 человек.

    «В Нур-Султане выявлена вероятность мутации, характерной для «дельта» штамма, «индийского». Он обладает высокой контагиозностью и на 60% заразнее обнаруженных штаммов, отличается более коротким инкубационным периодом - до 7 дней. Он связан с более высокой вероятностью госпитализации и летальных случаев. При этом появились новые клинические симптомы – сильные боли в суставах и животе, кишечные проявления, потеря слуха», - сказал А.Кушбасов.

    Санитарные врачи рекомендуют жителям области соблюдать все меры предосторожности. Не игнорировать масочный режим, социальное дистанцирование.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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