Рост числа детей с аутизмом в Казахстане прокомментировал Олжас Бектенов

В Мажилисе подняли вопросы состояния системы поддержки людей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Соответствующий депутатский запрос был адресован Премьер-министру Казахстана Олжасу Бектенову, в котором мажилисмены указали на рост числа детей с аутизмом и проблемы с доступностью помощи.

Как говорится в ответе Олжаса Бектенова, за последние годы в стране действительно наблюдается значительный рост числа детей с РАС.

— Число детей с инвалидностью вследствие аутизма за последние три года выросло с 7,6 до 13,9 тысяч человек. Рост их численности обусловлен повышением выявляемости и ранней диагностикой, внедрением раннего скрининга M-CHAT. Ранее дети с РАС не попадали в статистику, — отмечается в ответе.

Премьер-министр подчеркнул, что на сегодняшний день система раннего вмешательства в Казахстане уже действует и не привязана к факту установления инвалидности.

— Таким образом, система раннего вмешательства в республике функционирует независимо от факта установления инвалидности, обеспечивая доступ к необходимым услугам на этапе раннего выявления нарушений, — говорится в документе.

Также в ответе указано, что в 2025 году утверждена межведомственная дорожная карта на 2025–2027 годы, направленная на совершенствование диагностики и помощи детям с РАС. При этом основной акцент делается на немедикаментозные методы — поведенческую, образовательную и психологическую поддержку.

Касаясь предложения о передаче профильных центров в систему образования, Бектенов отметил, что такая мера не рассматривается.

— Дети с тяжелыми и глубокими психическими нарушениями требуют постоянного ухода, медицинского сопровождения и социальной поддержки. В настоящее время система образования не располагает возможностями для обеспечения полного комплекса необходимых медицинских услуг. В связи с этим передача центра в систему образования представляется нецелесообразной, — подчеркивается в ответе.

Кроме того, Премьер прокомментировал вопросы занятости и поддержки специалистов, указав на действующие меры стимулирования и развитие сопровождаемого трудоустройства. В частности, реализуется проект «Jobcoach», который в дальнейшем планируется масштабировать на регионы.

Инициатива о создании Национального ресурсного центра по аутизму при Президенте страны, как отмечается, требует дополнительной проработки с учетом действующей системы.

В Правительстве добавили, что обозначенные вопросы уже рассматривались на заседании по реализации инклюзивной политики и остаются на контроле.

