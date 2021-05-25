Рост числа больных COVID-19: Архимед Мухамбетов предупредил о возможном ужесточении карантина

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В случае дальнейшего роста числа инфицированных коронавирусом в Костанайской области возможно ужесточение карантинных мер. Об этом аким региона Архимед Мухамбетов сообщил на областном совещании, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания Оперативного штаба по недопущению КВИ Архимед Мухамбетов заслушал акимов городов Костаная и Рудного. Также рассмотрена работа мониторинговых групп. Так, мониторинговые группы с 1 марта по 22 мая 2021 года провели 7 443 рейдовых мероприятия, выявив 531 нарушение карантинных мер.

«К сожалению, наблюдается рост числа инфицированных. К примеру, за последнюю неделю зарегистрировано 256 случаев, а за предыдущую неделю зарегистрировано 186 случаев, то есть заболеваемость выросла на 37%. В результате с 18 мая область перешла из «зеленой» зоны в «желтую». В связи с этим обращаюсь к жителям области и субъектам предпринимательства о необходимости соблюдения всех необходимых мер для недопущения распространения коронавирусной инфекции. При несоблюдении всех имеющихся мер по ликвидации распространения КВИ высока вероятность перехода области в другую эпидемиологическую зону и ужесточения имеющихся мер»,- отметил на совещании глава региона.

На сегодня по области для участия в проекте Ashyq подано 268 заявок.

«Учитывая низкие темпы подачи заявок субъектами предпринимательства, акимам городов и районов необходимо усилить работу в данном направлении и взять ее на личный контроль, а также проводить информационно-разъяснительную работу в данном направлении», — заключил Архимед Мухамбетов.