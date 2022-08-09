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Рост числа бессимптомных носителей COVID-19 фиксируется в Синьцзяне
9 Августа 2022 10:01

Рост числа бессимптомных носителей COVID-19 фиксируется в Синьцзяне

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Рост числа бессимптомных носителей COVID-19 фиксируется в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР в пик туристического сезона, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

По последним данным, в общей сложности, с конца июля в СУАР выявлено более 400 бессимптомных носителей коронавируса. Большинство из них – в городе Инин с населением в более 500 тыс. человек. Случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в других крупных населенных пунктах Синьцзяна – городах Урумчи, Хотан, Турфан, Болэ и Хами.

За минувшие сутки в СУАР зарегистрировано более 140 бессимптомных носителей коронавируса, из них более 100 – в городе Инин.

По заявлению местных властей, текущая ситуация с профилактикой и контролем эпидемии остается сложной, поскольку зафиксировано множество очагов заболевания коронавирусом по всему Синьцзяну.

Как пишут китайские СМИ, в летний период в Синьцзяне пик туристического сезона. С 1 по 21 июля СУАР посетило свыше 25 млн туристов (рост на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), а с 30 июля по 7 августа – около 8,8 млн.

За исключением районов высокого и среднего эпидемиологического риска в СУАР, авиа-, авто- и железнодорожное сообщение в регионе работают в обычном режиме.

По данным местных СМИ, туристам, отменившим бронирование гостиниц и билетов из-за эпидемии, будут полностью возвращены деньги.


Фото: asialyst.com


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