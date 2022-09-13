Рост цен в мире подает признаки замедления – Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ситуация на глобальных рынках в августе оставалась волатильной на фоне сохранения высокой инфляции и рисков рецессии в развитых странах. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При этом рост цен в мире подает признаки замедления. Постепенное охлаждение ценового давления следует вслед за снижением деловой активности на фоне ужесточения денежно-кредитных условий», - сказал Акылжан Баймагамбетов

В августе глобальная деловая активность, по словам зампредседателя Нацбанка, снизилась до 49,3 %. Объем мирового производства сократился как в обрабатывающей промышленности (50,3%), так и в секторе услуг (49,2%). Спад был сосредоточен на развитых рынках.

«В Казахстане длительные сроки поставок сырья и материалов и снижение уровня занятости в отдельных секторах продолжают сдерживать деловую активность в реальном секторе. Индекс деловой активности в августе снизился до 47,8 с 48% в июле т.г. Ценовое давление в мире показывает признаки разворота. Рост стоимости производственных затрат в мире замедляется в течение трех месяцев подряд и достиг самого низкого уровня с марта 2021 года. Охлаждение ценового давления последовало за самым агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики, наблюдаемым во всем мире в современной истории», - пояснил Акылжан Баймагамбетов.



