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    10:52, 13 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Рост цен в мире подает признаки замедления – Нацбанк РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ситуация на глобальных рынках в августе оставалась волатильной на фоне сохранения высокой инфляции и рисков рецессии в развитых странах. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При этом рост цен в мире подает признаки замедления. Постепенное охлаждение ценового давления следует вслед за снижением деловой активности на фоне ужесточения денежно-кредитных условий», - сказал Акылжан Баймагамбетов

    В августе глобальная деловая активность, по словам зампредседателя Нацбанка, снизилась до 49,3 %. Объем мирового производства сократился как в обрабатывающей промышленности (50,3%), так и в секторе услуг (49,2%). Спад был сосредоточен на развитых рынках.

    «В Казахстане длительные сроки поставок сырья и материалов и снижение уровня занятости в отдельных секторах продолжают сдерживать деловую активность в реальном секторе. Индекс деловой активности в августе снизился до 47,8 с 48% в июле т.г. Ценовое давление в мире показывает признаки разворота. Рост стоимости производственных затрат в мире замедляется в течение трех месяцев подряд и достиг самого низкого уровня с марта 2021 года. Охлаждение ценового давления последовало за самым агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики, наблюдаемым во всем мире в современной истории», - пояснил Акылжан Баймагамбетов.



    Теги:
    Правительство РК Экономика Нацбанк Казахстана Правительство
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