Рост цен на сахар в России повлиял на внутренний рынок Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За два месяца с начала года рост стоимости сахара составил 3,5% (за аналогичный период прошлого года отмечалось снижение цен на 3,5%). В регионах больше всего сахар подорожал в Шымкенте – 14,7%, Караганде - 11,1%, Актау - 10%, Талдыкоргане - 5,1%, Таразе - 4,6%, Уральске и Павлодаре - 4%, Жезказгане – 3,6%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции РК.

«В связи с наличием признаков ценового сговора направлены уведомления о снижении цен двум оптовым поставщикам в Карагандинской области. В случае неисполнения уведомления в месячный срок в соответствии с Предпринимательским кодексом антимонопольный орган инициирует расследование. В то же время на резкое повышение цен повлиял ряд факторов. Это повышение цен у поставщиков продукции российских и белорусских производителей, обеспечивающих внутренний рынок Казахстана на 60%», - отметили в агентстве.

Аксуский и Меркенский сахарные заводы в Алматинской и Жамбылской области временно приостановили свое производство по причине завершения сезона.