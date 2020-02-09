Рост цен на продукты в Костанайской области сдерживают за счет стабфонда

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Рост цен на социально значимые товары в Костанайской области сдерживают за счёт интервенций из стабилизационного фонда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

В него заложено девять тысяч тонн продуктов 14 наименований. Такой запас позволил привести в норму подскочившие в прошлом году цены на рис, гречку, картофель и муку.

По словам специалистов, в большинстве случаев растущие ценники связаны с сезонностью. А вот на стоимости муки, которая в 2019 году увеличилась сразу на 47%, сказался засушливый год и слабый урожай зерновых. Сырьё для мельниц подорожало. Чтобы цена на социальный хлеб не била по карману, крупный мельничный комплекс региона на форвардный закуп пшеницы получил 150 млн тенге. В течение года перерабатывающее предприятие будет отпускать пекарням муку первого сорта по фиксированной цене 94 тенге.

«Хлебопекарными предприятиями осуществляется выборка муки из стабфонда, где отпускная цена составляет 94 тенге. Хлебопекарни отпускают хлеб в розницу по 80 тенге. Розничные сети уже реализуют хлеб по 83 тенге, с торговой надбавкой не более трех тенге, кто-то и без торговой надбавки реализует», - отметила Салтанат Баекен, главный специалист управления сельского хозяйства области.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21 октября 2019 года поручил Правительству и акимам в связи с ростом цен на «социальный» хлеб принять неотложные меры, включая субсидирование.