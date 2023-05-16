Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Рост цен на продукты питания в годовом выражении замедлился почти до 18% - Нацбанк

Автор:  
Арайлым Мұрат
16 Мая 2023, 11:30
Рост цен на продукты питания в годовом выражении замедлился почти до 18% - Нацбанк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Инфляция в Казахстане продолжила замедление почти до 17%. Отмечается, что наибольший вклад продолжают вносить цены на продукты питания. Об этом заявил заместитель председателя Нацбанка Виталий Тутушкин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инфляция в Казахстане после достижения пика годового значения в феврале продолжила замедление до 16,8% в апреле, что соответствует прогнозам Национального Банка. Наибольший вклад продолжают вносить цены на продукты питания. При этом их рост в годовом выражении замедлился до 17,9%. Инфляция платных услуг также замедлилась до 13,7%. Годовой индекс цен на непродовольственные товары составил 18,2%», - сказал на заседании Правительства Виталий Тутушкин.

Однако, несмотря на замедление годовой инфляции, месячные показатели инфляции остаются волатильными и всё ещё превышают среднее значение в апреле за период с 2017 по 2021 годы.

«Сохраняются и начинают реализовываться внутренние проинфляционные факторы в виде нестабильных инфляционных ожиданий, продолжающегося увеличения государственных расходов, а также начала реализации назревших реформ на рынке ГСМ и услуг ЖКХ. Совокупный баланс факторов обуславливает сохранение базовой ставки Национального Банка на уровне 16,75% в течение I полугодия 2023 года для снижения инфляции в среднесрочной перспективе. Дальнейшие действия по базовой ставке будут зависеть от обновленного прогноза в мае с учетом новых данных», - пояснил замглавы Нацбанка Виталий Тутушкин.


Нацбанк Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
Барс vs Coca-Cola: автор мурала прокомментировал возмущение алматинцев
Барс vs Coca-Cola: автор мурала прокомментировал возмущение алматинцев
Финансовые нарушения на 46 млрд тенге установлены в РК с начала года
Финансовые нарушения на 46 млрд тенге установлены в РК с начала года
Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом
Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом
Вопрос снижения пенсионного возраста шахтерам прокомментировала министр труда
Вопрос снижения пенсионного возраста шахтерам прокомментировала министр труда
Фейк: у казахстанцев, не имеющих квартир и машин, будут отбирать детей
Фейк: у казахстанцев, не имеющих квартир и машин, будут отбирать детей
40 казахстанских компаний принимают участие в торгово-экономической миссии в Сиане
40 казахстанских компаний принимают участие в торгово-экономической миссии в Сиане
Казахстанские медиапродюсеры рассказали о развитии креативной индустрии в стране
Казахстанские медиапродюсеры рассказали о развитии креативной индустрии в стране