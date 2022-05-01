Рост цен на продукты питания прогнозируют в Германии

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Немецкие эксперты ожидают, что цены на продукты питания в супермаркетах продолжат расти, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на экономическую газету «Handelsblatt».

В марте цены на продукты питания в Германии выросли более чем на 6%: свежие овощи подорожали на 14%, а растительное масло - 17 %. Но, по оценкам экспертов, это еще далеко не конец ценовой спирали.

В целом инфляция в Германии в марте достигла 7,3% в годовом исчислении — это самый высокий показатель как минимум с момента объединения ГДР и ФРГ.

«Мы испытываем инфляционный шок в розничной торговле продуктами питания», - сказал газете Чехаб Вахби, местный эксперт по потреблению.

По его словам, у потребителей появилось чувство неопределенности, что отражается на объемах продаж. Наиболее сильный эффект проявляется в мясной индустрии Германии, где снижение продаж мяса и колбасных изделий составило почти 1 млрд евро.

Бюджет немецких покупателей сократился из-за общего увеличения затрат, объясняют эксперты. Кроме того, после снятия ограничений по пандемии COVID-19 люди снова тратят больше в ресторанах. Поэтому меньше денег остается на расходы в продуктовой торговле.

Более того, учитывая растущие цены, экономисты полагают, что многие немецкие потребители уже не смогут позволить себе в достаточном количестве органическую либо вегетарианскую продукцию.