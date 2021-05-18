Рост цен на продукты объяснили в акимате СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области пытаются сдержать рост цен на социально значимые продукты питания с помощью меморандумов и интервенций из Стабилизационного фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Медет Оспанов пояснил, почему же все-таки растут цены на продукты и стоит ли североказахстанцам ожидать их снижения.

Всего в группе социально-значимых продовольственных товаров 19 наименований. Из них 14 – в том числе гречка, рис, подсолнечное масло, мука, макароны, сахар, соль, мясо птицы, картофель, капуста, морковь и лук - закупают в стабилизационный фонд. Оттуда проводят товарные интервенции.

«В рамках Правил реализации механизмов стабилизации цен реализуется «оборотная схема». ТОО «Радуга» выдан заем для закупа масла подсолнечного ТМ «Майское». В текущем году в стабилизационный фонд будет закуплено около 3 тысяч тонн муки, более 1,5 тысячи тонн овощной продукции. Молочной продукцией обеспечивают местные заводы. Отпускная цена стабильная. Для стабилизации цен на муку, хлеб и рожки акиматом области проработан вопрос прямых поставок от сельхозтоваропроизводителей», - сообщил М. Оспанов.

По его словам, производителей социального хлеба обеспечивают мукой 1 сорта, пшеницей 3-го класса по сниженным ценам, производителей макаронных изделий - мукой для производства рожек и фасовки муки для розничной реализации.

Повышение цены на подсолнечное масло и сахар – цена последнего взлетела выше 300 тенге за килограмм – М. Оспанов объяснил повышением цен заводов-изготовителей.

Что касается стоимости яиц, то в горакимате уверены, что несмотря на сложную ситуацию на птицефабриках, сложившуюся после эпидемии птичьего гриппа, североказахстанцев обеспечивали продукцией по доступным ценам. По словам М. Оспанова, стоимость яиц уже снижается. И за счет восстановления производства на птицефабриках и личных подворьях.

«По овощной группе наблюдается повышение цены. Все связано с сезонностью. Все, что выращивается в регионе, сколько смогли – сохранили. Сейчас завозится уже новый урожай. Отмечается рост цен на оптовых рынках. Картофель - до 180 тенге. В июне-июле цены должны снижаться, урожай увеличится», - сказал М. Оспанов.

Действенными мерами стабилизации цен на продукты М. Оспанов назвал проведение сельхозярмарок, установление размера предельно допустимых розничных цен и заключение меморандумов с производителями.

«В связи с превышением во 2-м квартале пороговых значений розничных цен на масло подсолнечное установлен размер предельно допустимой розничной цены – 562 тенге. Рекомендовано установить размер предельно допустимой розничной цены на яйцо куриное, картофель, капусту белокочанную. С руководителями торговых сетей, оптовых предприятий, молокоперерабатывающих предприятий подписан меморандум о снижении и поддержании цен на социально значимые продовольственные товары и соблюдении размера торговой надбавки», - проинформировал М. Оспанов.

Он добавил, что для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в регионе создан штаб по мониторингу цен. По его итогам управление проводит анализ и при повышении цен оперативно отрабатывает каждый случай.