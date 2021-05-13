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    17:54, 13 Май 2021 | GMT +6

    Рост цен на продукты объяснили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Понизились ли цены на продукты питания, рассказали в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации первого заместителя председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов, с начала года цены на продукты питания выросли на 4,8%.

    «Основной причиной роста цен является повышение цен на импортные продукты. В свою очередь у нас есть импортозависимость по ряду продуктов. Допустим, импорт сахара составляет 60%, гречки - 11%, подсолнечного масла - 22%, мяса кур - 20%. По этим позициям как раз допущен наибольший рост цен. Мы в свою очередь видим экономические причины роста цен. Мы приняли ряд мер оперативного характера. По итогам анализа участникам рынка направлено 48 предупреждений о снижении цены. Порядка 70% данных предупреждений добровольно выполнены и цены снижены. Сегодня уже динамика роста цен снизилась с 0,6% до 0,2%», - рассказал в ходе брифинга СЦК Рустам Ахметов.

    Ранее в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК сообщили о стабилизации цен на жилье. Так, за последний месяц цены на жилье в Казахстане выросли на 0,8%.

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