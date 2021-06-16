Рост цен на продукты: что предпринимает Костанайская область

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайская область практически полностью обеспечивается продовольственными товарами собственного производства. Однако рост цен на продукты питания все же наблюдается. С чем это связано и что в регионе предпринимают для решения вопроса, на совещании в областном акимате сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Тимур Бисимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления сельского хозяйства, среди 19 социально значимых продуктов в Костанайскую область импортируются лишь сахар, рис, мясо кур и ранние овощи, остальные товары - местного производства.

«В области цены из 19 наименований продовольственных товаров по всем позициям ниже среднереспубликанских.

С начала 2021 года снижение цен произошло по рису на 7,4%, муке на 5,7%.

Из 19 наименований социально значимых продовольственных товаров наибольший рост цен с начала года отмечен по картофелю - на 46,8%, моркови - на 42,1%, маслу подсолнечному - на 15,1%, сахару - на 12,5%»,- сообщил Т. Бисимбаев.

Однако за последнюю неделю в области, как и в целом по республике, в розничной торговле и на оптовых предприятиях региона наблюдается резкий скачок цен на картофель и морковь.

«Повышение цены на картофель и морковь связано с сезонностью производства и повышением цен оптовых поставщиков, реализующих продукцию нового урожая. Возникла ситуация, когда запасы прошлого года заканчиваются, а новый урожай на юге только собирают. Наличие холодильных установок у основных производителей плодоовощной продукции позволило стабилизировать цены и избежать дефицита продукции до настоящего времени. Завоз овощей осуществлялся в основном из Алматинской и Туркестанской областей», - пояснил руководитель сельхозуправления.

Против необоснованного роста цен на основные продовольственные товары ведомство принимает ряд мер. В частности, установлен размер предельно допустимых розничных цен на яйцо - в размере 350 тенге за десяток, масло подсолнечное - 601 тенге за литр.

«На реализацию механизмов по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары выделено 1432,0 млн тенге, из них на деятельность регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров – 567 млн тенге, на предоставление займа субъектам предпринимательства – 865 млн тенге.

В запасах стабилизационного фонда продовольственных товаров имеется 2,1 тыс. тонн продукции на сумму 332,6 млн тенге»,- сказал Т. Бисимбаев.

В завершение выступления руководитель профильного ведомства заверил, что ожидается постепенная стабилизация ситуации с ценами на продукты питания.

«В настоящее время ежедневно из южных областей республики производится завоз картофеля, моркови и лука, в связи с чем прогнозируется постепенная стабилизация цен в нашей области. Дополнительно, продукция местных сельхозформирований и дачных хозяйств появится на рынках во второй декаде июля»,- заключил Т. Бисимбаев.

Аким области Архимед Мухамбетов, в свою очередь, поручил акимам городов и районов мониторить рост цен и в случае выявления нарушений информировать Департамент агентства по защите и развитию конкуренции о фактах ценового сговора между производителями оптовой и розничной торговли.