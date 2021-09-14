Рост цен на перевозки грузов отмечают в Нацбанке РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за проблем с поставками и высоких цен на сырье в Казахстане годовой рост цен производителей в июле текущего года достиг 14,2%. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Производители по всему миру сообщают о сохраняющихся проблемах с поставками и высокими ценами на сырье и готовую продукцию. На фоне существенного роста спроса производители столкнулись с нехваткой ключевых компонентов и с повышением цен на сырьевые товары, вынуждены конкурировать друг с другом за возможность транспортировки продукции. Это привело к росту ставок фрахта до рекордных уровней, а также к повышению цен экспортеров. Стоимость отправки контейнера выросла в 3,4 раза по сравнению с декабрем 2019 года, сигнализируя о предстоящем повышении цен», - сказал Ерболат Досаев.

На этом фоне, как отметил глава Нацбанка РК, цены производителей достигли пиковых значений: в США – 7,7%, в ЕС – 12,2%, в Китае – 9%.

«Из-за проблем с поставками и высоких цен на сырье в Казахстане годовой рост цен производителей в июле текущего года достиг 14,2%. Восстановление экономики в Казахстане влечет рост загрузки производственных мощностей, объема производства на фоне роста спроса на готовую продукцию. Опрос предприятий реального сектора, проводимый Национальным Банком, показывает рост спроса на готовую продукцию предприятий, который сопровождается резким ускорением цен на готовую продукцию», - пояснил Ерболат Досаев.

Было отмечено, что кризис в цепочке поставок становится более длительным, с сохранением перегрузки портов и нехватки контейнеров до середины 2022 года.