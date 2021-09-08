Рост цен на овощи в Нур-Султане объяснили в акимате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В управлении по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана рассказали о ситуации вокруг цен на социально значимые продукты, в том числе овощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается цен на социально значимые продовольственные товары, управлением, а также специализированной организацией, которая занимается стабилизацией цен (СПК), на еженедельной основе проводится мониторинг цен. В этом году рост инфляции по Казахстану составил около 10%. Что касается продовольственных товаров, это 10,7%. По этому показателю город Нур-Султан находится на шестой или седьмой позиции», - рассказал в ходе заседания постоянных комиссий в столичном маслихате исполняющий обязанности руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана Ержан Балтаев.

Он отметил, что наибольший объем потребления населения приходится именно на продукцию первой необходимости.

Ержан Балтаев перечислил, на какие овощи выросли цены в столице.

«За последнюю неделю индекс цен на социально значимую продукцию составляет около 99%. Мы сейчас проходим тот период, когда на социально значимую продукцию цена снижается, особенно по овощным группам. С начала года рост цен составил 10,7%. Наибольщий рост цен наблюдается по овощной группе. Так, рост цен на лук составил порядка 65%, морковь - 65%, капусту - 42%, картофель - 30%», - отметил Е. Балтаев.

А снижение цен наблюдается на рис - 9%, яйца - 4,6%, гречку - 3,5%.

«В основном рост цен связан с сезонностью. Учитывая, что город Нур-Султан не является сельскохозяйственным регионом, у нас нет возможности выращивать свою продукцию именно по овощным продукциям. Скачок цен продолжается до июня-июля. С июня с поступлением нового урожая цены постепенно идут на спад. Максимальное снижение отмечается с августа месяца», - пояснил спикер.

«В то же время хотелось бы отметить, что на удорожание цен максимальное влияние имеют и коммунальные услуги, транспортные расходы. В этом году идет рост цен на многие виды услуг, и соответственно, в совокупности это все повлияло на стоимость», - заявил и.о. руководителя управления.

Ранее в управлении отметили , что дефицита социально значимых продовольственных товаров в Нур-Султане на сегодня нет.