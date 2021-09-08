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    17:47, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Рост цен на овощи в Нур-Султане объяснили в акимате

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В управлении по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана рассказали о ситуации вокруг цен на социально значимые продукты, в том числе овощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается цен на социально значимые продовольственные товары, управлением, а также специализированной организацией, которая занимается стабилизацией цен (СПК), на еженедельной основе проводится мониторинг цен. В этом году рост инфляции по Казахстану составил около 10%. Что касается продовольственных товаров, это 10,7%. По этому показателю город Нур-Султан находится на шестой или седьмой позиции», - рассказал в ходе заседания постоянных комиссий в столичном маслихате исполняющий обязанности руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана Ержан Балтаев.

    Он отметил, что наибольший объем потребления населения приходится именно на продукцию первой необходимости.

    Ержан Балтаев перечислил, на какие овощи выросли цены в столице.

    «За последнюю неделю индекс цен на социально значимую продукцию составляет около 99%. Мы сейчас проходим тот период, когда на социально значимую продукцию цена снижается, особенно по овощным группам. С начала года рост цен составил 10,7%. Наибольщий рост цен наблюдается по овощной группе. Так, рост цен на лук составил порядка 65%, морковь - 65%, капусту - 42%, картофель - 30%», - отметил Е. Балтаев.

    А снижение цен наблюдается на рис - 9%, яйца - 4,6%, гречку - 3,5%.

    «В основном рост цен связан с сезонностью. Учитывая, что город Нур-Султан не является сельскохозяйственным регионом, у нас нет возможности выращивать свою продукцию именно по овощным продукциям. Скачок цен продолжается до июня-июля. С июня с поступлением нового урожая цены постепенно идут на спад. Максимальное снижение отмечается с августа месяца», - пояснил спикер.

    «В то же время хотелось бы отметить, что на удорожание цен максимальное влияние имеют и коммунальные услуги, транспортные расходы. В этом году идет рост цен на многие виды услуг, и соответственно, в совокупности это все повлияло на стоимость», - заявил и.о. руководителя управления.

    Ранее в управлении отметили , что дефицита социально значимых продовольственных товаров в Нур-Султане на сегодня нет.


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    Цены и тарифы Астана Экономика
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