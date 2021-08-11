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Рост цен на овощи негативно повлиял на уровень инфляции в стране

11 Августа 2021 10:14
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Рост цен на овощи негативно повлиял на уровень инфляции в стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев назвал основные причины роста инфляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Больше половины вклада в годовой рост цен по-прежнему исходит от продовольственной инфляции, которая увеличилась с 10,6% до 11,0% в июле т.г. в результате несвойственного для летних месяцев роста цен на отдельные виды овощей», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, дополнительное давление продолжает оказывать удорожание мяса и растительного масла.

«Непродовольственная инфляция выросла с 6,9% до 7,2% из-за ускорения темпов роста цен на товары длительного пользования и ГСМ. Инфляция платных услуг ускорилась с 5,6% до 6,1% на фоне повышения тарифов на коммунальные услуги и удорожания отдельных рыночных услуг», - заключил глава Нацбанка.



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#Правительство РК   #Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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