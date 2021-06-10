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Рост цен на основные экспортные товары отмечают в Минфине РК

Автор:  
Серик Сабеков
10 Июня 2021, 10:45
Рост цен на основные экспортные товары отмечают в Минфине РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постепенное оживление экономической активности в мире отразилось на увеличении цен на основные экспортные товары в среднем на 33,3%. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это привело к увеличению сумм заявленных авансовых платежей на 20,4%, или 101,5 млрд тенге. Вследствие чего план по КПН перевыполнен. Вместе с тем, план не исполнен по НДС на ТВП в связи с ростом в текущем году возврата НДС более чем в 1,4 раза или на 130 млрд. тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Перевыполнение плана по неналоговым поступлениям, ка сообщил министр, обеспечено в основном по прочим неналоговым поступлениям и штрафам, пеням, санкциям и взысканиям, налагаемые госорганами.

«Доходы местных бюджетов исполнены на 128,5% и составили 1 трлн 658 млрд. тенге. План перевыполнен на 367 млрд тенге, из них по налогам – на 320 млрд тенге. Во всех регионах планы по доходам перевыполнены», - добавил глава Минфина.


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